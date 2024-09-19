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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 36,006

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4525 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Bruun Rasmussen - April 14, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Heritage - September 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 PL NGC
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PL62 ННР
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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