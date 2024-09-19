1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4525 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность PROOF (7) PROOFLIKE (1) UNC (13) AU (11) XF (18) VF (18) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (5) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) PF65 (1) PF64 (2) PF62 (1) PL62 (1) DETAILS (3) PL (4) Сервис NGC (10) ННР (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

Bruun Rasmussen (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (3)

Heritage Eur (3)

Holmasto (1)

Künker (5)

MARCINIAK (3)

Niemczyk (8)

Numimarket (2)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rare Coins (4)

Rauch (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (2)

Stare Monety (3)

UBS (1)

WCN (4)

WDA - MiM (3)

Wójcicki (3)

Александр (8)

Знак (2)

Империя (1)

Имперская монета (3)