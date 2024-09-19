Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 36,006
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4525 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS61
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Продавец Heritage
Дата 14 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 PL NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU50
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Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность UNC PL
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность PL62 ННР
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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