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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 10,435

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
5940 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
4014 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Александр - February 15, 2016
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность VF35
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Александр - March 22, 2013
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW на аукционе Империя - September 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
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Где продать?

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