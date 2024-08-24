Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 10,435
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность VF35
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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