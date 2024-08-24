1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность AU (4) XF (10) VF (10) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (1) XF45 (2) VF35 (2) DETAILS (1) Сервис PCGS (3) RNGA (1) NGC (1)

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