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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 193,582

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Stack's - January 18, 2024
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Stack's - November 3, 2023
Польша 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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