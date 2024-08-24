1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность UNC (5) AU (27) XF (85) VF (90) F (6) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (3) AU55 (5) AU53 (3) AU50 (6) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (2) DETAILS (4) Сервис NGC (20) RNGA (3) ANACS (1) PCGS (1)

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