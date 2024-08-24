Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,8679 oz) 26,9948 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 193,582
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 571 проданному на аукционе Редкие Монеты за 320000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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