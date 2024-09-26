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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1835 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1835 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1835 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,007

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1835 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3218 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1738 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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