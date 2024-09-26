Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1835 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,007
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (160) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1835 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (5)
- BAC (1)
- Baldwin's (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Busso Peus (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (3)
- Frühwald (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (6)
- Grün (1)
- Heritage (7)
- Höhn (4)
- Katz (4)
- Künker (7)
- La Galerie Numismatique (1)
- MARCINIAK (5)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (12)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (4)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- Rhenumis (1)
- Rzeszowski DA (3)
- Schweizerischer Bankverein (1)
- SINCONA (4)
- Soler y Llach (2)
- Spink (4)
- Stack's (3)
- Stary Sklep (1)
- Teutoburger (1)
- TimeLine Auctions (2)
- UBS (5)
- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (4)
- WCN (31)
- Westfälische (2)
- Александр (5)
- Знак (1)
- Империя (3)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (2)
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3218 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1738 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск