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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 2,228,723

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1835 MW на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Где продать?

Для продажи 30 копеек - 2 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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