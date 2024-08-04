Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 копеек - 2 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 6,21 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 2,228,723
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 30 копеек - 2 злотых
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (247)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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