30 копеек - 2 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (28) AU (29) XF (62) VF (87) F (9) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (3) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (2) MS61 (5) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (8) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (7) VF30 (1) VF25 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (13) CGC (3) ННР (6) PCGS (4)

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