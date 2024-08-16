Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный". Портреты в круглых рамках (Россия, Николай I)
Разновидность: Портреты в круглых рамках
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года "Семейный" со знаком Р.П. УТКИНЪ. Портреты в круглых рамках. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
340000 $
Цена в валюте аукциона 340000 USD
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
511003 $
Цена в валюте аукциона 31000000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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