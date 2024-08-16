1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный". Портреты в круглых рамках (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года "Семейный" со знаком Р.П. УТКИНЪ. Портреты в круглых рамках. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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