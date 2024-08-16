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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный". Портреты в круглых рамках (Россия, Николай I)

Разновидность: Портреты в круглых рамках

Аверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный" Портреты в круглых рамках - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года Р.П. УТКИНЪ "Семейный" Портреты в круглых рамках - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 1/2 рубля - 10 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 года "Семейный" со знаком Р.П. УТКИНЪ. Портреты в круглых рамках. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
340000 $
Цена в валюте аукциона 340000 USD
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
511003 $
Цена в валюте аукциона 31000000 RUB
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ "Семейный" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 "Семейный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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