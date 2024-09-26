Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 107,007

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • COINSNET (1)
  • Katz (3)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (3)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе AURORA - March 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1835 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 3/4 рубля - 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск