Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 107,007
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 22000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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