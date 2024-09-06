Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1835 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 3 гроша
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1835 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5353 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 17000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
4016 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
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