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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1835 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1835 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 3 гроша 1835 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1835 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5353 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 17000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
4016 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
1529 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 3 гроша 1835 IP на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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