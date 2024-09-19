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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 10 грошей 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 869,171

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 10 грошей 1835 MW на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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