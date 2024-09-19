10 грошей 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3600 PLN. Торги состоялись 2 сентября 2017.

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