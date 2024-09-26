Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1835 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7877 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 2200 EUR. Торги состоялись 17 мая 2024.
Сохранность
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- Numedux (2)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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