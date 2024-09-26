1 грош 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7877 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 2200 EUR. Торги состоялись 17 мая 2024.

Сохранность AU (1) XF (1) VF (3) F (1)