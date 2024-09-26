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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1835 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1835 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7877 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 2200 EUR. Торги состоялись 17 мая 2024.

Сохранность
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  • Heritage Eur (1)
  • Numedux (2)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Польша 1 грош 1835 MW на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2391 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1835 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 1 грош 1835 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1835 MW на аукционе Numedux - March 13, 2021
Польша 1 грош 1835 MW на аукционе Numedux - March 13, 2021
Продавец Numedux
Дата 13 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1835 MW на аукционе Numedux - November 10, 2018
Польша 1 грош 1835 MW на аукционе Numedux - November 10, 2018
Продавец Numedux
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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