Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 350
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1835 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 22000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
15750 $
Цена в валюте аукциона 15750 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
******
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