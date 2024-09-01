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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1835 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1835 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1835 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 22000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
15750 $
Цена в валюте аукциона 15750 USD
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность XF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Польша 3 рубля - 20 злотых 1835 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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