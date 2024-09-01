3 рубля - 20 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1835 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 22000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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