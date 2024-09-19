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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Широкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ Широкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ Широкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (3)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность G
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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