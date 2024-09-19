Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1835 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Широкий хвост
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 697 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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