1 грош 1835 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5800 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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