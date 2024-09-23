Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1835 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5800 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (2)
- Numimarket (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Где продать?
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