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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1835 года IP. Новодел (Польша, Царство Польское)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1835 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1835 года IP Новодел - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком IP. Новодел. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5800 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1431 $
Цена в валюте аукциона 5800 PLN
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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