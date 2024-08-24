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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 539,636

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 170000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 401 EUR
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Знак - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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