3/4 рубля - 5 злотых 1835 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1835 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 170000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

Сохранность UNC (1) AU (4) XF (10) VF (49) F (3) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (2) XF45 (2) VF30 (2) VF25 (1) F15 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (1) NGC (1) PCGS (2)

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