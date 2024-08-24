Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1835 года IP (Польша, Царство Польское)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 541,687
Описание
- Страна Польша
- Период Царство Польское
- Номинал 1 грош
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
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Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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