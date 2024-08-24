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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1835 года IP (Польша, Царство Польское)

Аверс монеты - 1 грош 1835 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское Реверс монеты - 1 грош 1835 года IP - цена монеты - Польша, Царство Польское

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 541,687

Описание

  • Страна Польша
  • Период Царство Польское
  • Номинал 1 грош
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Stare Monety - December 7, 2018
Продавец Stare Monety
Дата 7 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1835 IP на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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