1 грош 1835 года IP (Польша, Царство Польское)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1835 года со знаком IP. Это медная монета периода Царства Польского отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 9500 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

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