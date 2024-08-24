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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1837 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1837 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1837 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 398,173

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1837 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность F
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность VF
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Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1837 "Хвост прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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