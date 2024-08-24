Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1837 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 398,173
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1837 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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Дата 11 апреля 2024
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Дата 22 марта 2024
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Дата 2 апреля 2023
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Дата 28 декабря 2019
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Дата 19 октября 2019
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