3 гроша 1837 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1837 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность UNC (2) XF (2) VF (24) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) BN (2) Сервис NGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

COINSNET (3)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Frühwald (1)

GGN (1)

Heritage (1)

MARCINIAK (3)

Numimarket (2)

Rare Coins (1)

Rauch (1)

Stare Monety (1)

WCN (6)

WDA - MiM (5)

Wójcicki (3)

Wu-eL (1)

Имперская монета (1)