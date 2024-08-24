Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1837 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1837 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MARCINIAK (1)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1160 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
3116 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Где продать?
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