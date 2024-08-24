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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1837 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1837 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1837 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1837 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
1160 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 3 гроша 1837 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
3116 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1837 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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