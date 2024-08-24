3 гроша 1837 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1837 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 9500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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