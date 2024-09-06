Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1839 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (3)
- Rauch (1)
- WCN (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 гроша 1839 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск