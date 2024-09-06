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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1839 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1839 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1839 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7800 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1839 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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