3 гроша 1839 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2960 проданному на аукционе Katz Auction за 800 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2019.

Сохранность UNC (2) VF (6) F (7) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) VF30 (1)