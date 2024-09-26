Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1839 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 333,368
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2960 проданному на аукционе Katz Auction за 800 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Katz (2)
- New York Sale (1)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (8)
- Stare Monety (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (2)
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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