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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1839 года MW "Хвост веером" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1839 года MW "Хвост веером" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1839 года MW "Хвост веером" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 333,368

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост веером" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2960 проданному на аукционе Katz Auction за 800 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (8)
  • Stare Monety (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (2)
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность F
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF30
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост веером" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62
Цена

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1839 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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