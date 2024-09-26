Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1839 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)
Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 333,368
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
Сохранность
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- Rare Coins (1)
- Stare Monety (3)
- Wójcicki (1)
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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