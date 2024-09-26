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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1839 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1839 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1839 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 333,368

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
  • Stare Monety (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 3 гроша 1839 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1839 "Хвост прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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