3 гроша 1839 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1839 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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