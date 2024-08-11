3 гроша 1838 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1838 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

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