Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1838 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1838 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
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