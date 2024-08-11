Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1838 года MW "Хвост веером". Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 3 гроша 1838 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1838 года MW "Хвост веером" Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1838 года "Хвост веером" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 700 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост веером" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1838 "Хвост веером" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1838 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 3 гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск