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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,977,961

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (184)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6280 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2121 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность F
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 копеек - 2 злотых 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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