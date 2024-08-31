30 копеек - 2 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6280 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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