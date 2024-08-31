Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 копеек - 2 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 6,21 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,977,961
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 30 копеек - 2 злотых
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (184)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6280 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2121 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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