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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1838 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1838 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 66

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1838 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30393 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Heritage - April 14, 2015
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
25850 $
Цена в валюте аукциона 25850 USD
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
23141 $
Цена в валюте аукциона 66000 PLN
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность AU
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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