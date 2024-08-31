3 рубля - 20 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1838 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30393 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

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