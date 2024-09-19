Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1838 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 487,548
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1838 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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