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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1838 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1838 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 487,548

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1838 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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