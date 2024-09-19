1 грош 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1838 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 558 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4400 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

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