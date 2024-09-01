Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1838 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,734,873
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 10 грошей
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2981 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Дата 26 мая 2022
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