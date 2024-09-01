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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 10 грошей 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,734,873

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2981 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность AU
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 10 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 грошей 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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