10 грошей 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2981 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность UNC (6) AU (3) XF (15) VF (15) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (4) DETAILS (1) Сервис NGC (3) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

Künker (1)

MARCINIAK (7)

Niemczyk (2)

Numimarket (3)

Rzeszowski DA (3)

Stare Monety (1)

WCN (6)

WDA - MiM (11)

Wójcicki (2)

Знак (1)