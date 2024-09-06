Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 1,996,247
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (291) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность AU50 NGC
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