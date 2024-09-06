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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 1,996,247

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (291) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Александр - March 20, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VG
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
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