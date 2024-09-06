3 рубля - 20 злотых 1838 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1838 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность UNC (6) AU (27) XF (51) VF (17) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (5) AU53 (5) AU50 (6) XF45 (4) XF40 (6) DETAILS (3) Сервис NGC (10) ННР (2) RNGA (1) PCGS (5) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

Auction World (1)

AURORA (5)

BAC (3)

CNG (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (2)

Heritage (6)

Heritage Eur (1)

Künker (6)

MARCINIAK (2)

New York Sale (1)

Niemczyk (4)

Numimarket (2)

Numisbalt (5)

Rare Coins (2)

Schweizerischer Bankverein (1)

Soler y Llach (1)

Spink (1)

Stack's (2)

UBS (1)

WAG (1)

WCN (16)

WDA - MiM (1)

Westfälische (1)

Александр (10)

Знак (1)

Империя (14)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (3)