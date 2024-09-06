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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1838 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1838 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1838 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,593

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1838 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2098 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF40 NGC
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Heritage - April 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - March 9, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Польша 3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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