Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1838 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,593
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1838 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 20000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- Auction World (1)
- AURORA (5)
- BAC (3)
- CNG (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage (6)
- Heritage Eur (1)
- Künker (6)
- MARCINIAK (2)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (2)
- Schweizerischer Bankverein (1)
- Soler y Llach (1)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- UBS (1)
- WAG (1)
- WCN (16)
- WDA - MiM (1)
- Westfälische (1)
- Александр (10)
- Знак (1)
- Империя (14)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1737 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск