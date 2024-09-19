Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1838 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 172,833
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 5 грошей
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 320000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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