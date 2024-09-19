5 грошей 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 320000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.

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