Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1838 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 5 грошей 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 5 грошей 1838 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 172,833

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1838 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 320000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (1)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
515 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 775 PLN
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Польша 5 грошей 1838 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1838 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск