3/4 рубля - 5 злотых 1838 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 650000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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