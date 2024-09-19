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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1838 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 12,063

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1838 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 650000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 НГ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
189302 $
Цена в валюте аукциона 180000 CHF
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 НГ на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 НГ на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
207916 $
Цена в валюте аукциона 650000 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1838 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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