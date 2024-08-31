Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1837 года WM. Знак монетного двора "WM" (Польша, Российское правление)
Разновидность: Знак монетного двора "WM"
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,016,347
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1837 года со знаком WM. Знак монетного двора "WM". Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
Где продать?
Для продажи 1 грош 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск