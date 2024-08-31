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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1837 года WM. Знак монетного двора "WM" (Польша, Российское правление)

Разновидность: Знак монетного двора "WM"

Аверс монеты - 1 грош 1837 года WM Знак монетного двора "WM" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1837 года WM Знак монетного двора "WM" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,016,347

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1837 года со знаком WM. Знак монетного двора "WM". Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
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Польша 1 грош 1837 WM на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1837 WM на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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