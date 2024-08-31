1 грош 1837 года WM. Знак монетного двора "WM" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1837 года со знаком WM. Знак монетного двора "WM". Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

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