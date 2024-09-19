1 грош 1839 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1839 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 18 ноября 1995.

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