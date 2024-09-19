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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1839 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1839 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 120 PLN. Торги состоялись 18 ноября 1995.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (3)
  • WCN (1)
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN

Где продать?

Для продажи 1 грош 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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