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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1837 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1837 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,016,347

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1837 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3122 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Знак - June 23, 2023
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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