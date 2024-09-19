Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1837 года MW (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,016,347
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1837 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3122 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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