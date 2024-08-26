Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1839 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 670,398
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 1 грош
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1839 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 BN PCGS
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Где продать?
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