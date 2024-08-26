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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 1 грош 1839 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1839 года MW - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 670,398

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1839 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Польша 1 грош 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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