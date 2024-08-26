1 грош 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1839 года со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность PROOF (2) UNC (59) AU (12) XF (44) VF (56) F (7) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (12) MS64 (17) MS63 (14) MS62 (6) AU58 (2) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF20 (1) PF65 (2) DETAILS (1) RB (23) BN (30) Сервис NGC (37) PCGS (17) RNGA (1)

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