Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 копеек - 2 злотых 1837 года MW. Хвост прямой (Польша, Российское правление)
Разновидность: Хвост прямой
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 6,21 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
- Тираж UNC 1,543,713
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 30 копеек - 2 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (176) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1837 года со знаком MW. Хвост прямой. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 PL NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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