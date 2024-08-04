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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1837 года MW. Хвост прямой (Польша, Российское правление)

Разновидность: Хвост прямой

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1837 года MW Хвост прямой - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1837 года MW Хвост прямой - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 1,543,713

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (176) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1837 года со знаком MW. Хвост прямой. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC PL
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 PL NGC
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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