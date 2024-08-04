30 копеек - 2 злотых 1837 года MW. Хвост прямой (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1837 года со знаком MW. Хвост прямой. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Империя за 200000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность PROOF (3) UNC (31) AU (20) XF (48) VF (58) F (2) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS65 (7) MS64 (4) MS63 (7) MS62 (4) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (7) XF45 (6) VF35 (1) VF30 (3) VF20 (1) F15 (1) PF66 (1) PL (6) Сервис NGC (18) PCGS (3) RNGA (1)

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