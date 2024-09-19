30 копеек - 2 злотых 1837 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1837 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

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