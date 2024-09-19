Польша Период: 1506-2020 1506-2020
30 копеек - 2 злотых 1837 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)
Разновидность: Хвост веером
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 6,21 гр
- Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 30 копеек - 2 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1837 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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