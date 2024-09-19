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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1837 года MW. Хвост веером (Польша, Российское правление)

Разновидность: Хвост веером

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1837 года MW Хвост веером - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1837 года MW Хвост веером - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1837 года со знаком MW. Хвост веером. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (5)
  • Rare Coins (5)
  • SINCONA (1)
  • WCN (2)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (7)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Александр - August 28, 2021
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность XF45
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - August 20, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 20 августа 2020
Сохранность XF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Польша 30 копеек - 2 злотых 1837 MW на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 30 копеек - 2 злотых 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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