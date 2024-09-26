3/4 рубля - 5 злотых 1837 года MW. Широкий хвост (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком MW. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3800 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.

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