Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1837 года MW. Широкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Широкий хвост
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком MW. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 560 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3800 RUB. Торги состоялись 13 февраля 2019.
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