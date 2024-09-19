3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 12250 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

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