Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Широкий хвост
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 12250 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
3152 $
Цена в валюте аукциона 12250 PLN
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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