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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ. Широкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Широкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ Широкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ Широкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком НГ. Широкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 12250 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
3152 $
Цена в валюте аукциона 12250 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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