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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1837 года MW. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года MW Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года MW Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 999,770

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (137) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком MW. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 227 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 18000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Александр - August 2, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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