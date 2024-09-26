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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 10 грошей 1837 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1837 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 766,910

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе WDA - MiM - April 8, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF45
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность XF45
Цена
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 10 грошей 1837 MW на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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