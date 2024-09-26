10 грошей 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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