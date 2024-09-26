Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1837 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 766,910
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 10 грошей
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1837 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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