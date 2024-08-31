3 рубля - 20 злотых 1837 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1837 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность PROOF (1) UNC (14) AU (64) XF (82) VF (49) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (3) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (17) AU55 (17) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (4) DETAILS (7) Сервис ННР (9) RNGA (2) PCGS (9) NGC (35) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

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