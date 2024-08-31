Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1837 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,072
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (215) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1837 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
2899 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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