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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1837 года СПБ ПД (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1837 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1837 года СПБ ПД - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,072

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (215) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1837 года со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
2899 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2296 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Александр - June 12, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Александр - March 20, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Chaponnière - November 19, 2023
Продавец Chaponnière
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Где купить?
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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