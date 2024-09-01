3/4 рубля - 5 злотых 1839 года НГ (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 14500000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2017.

Сохранность PROOF (4) UNC (1) AU (3) XF (3) VF (8) F (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) VF35 (2) F15 (1) Сервис NGC (1) RNGA (1) ННР (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)