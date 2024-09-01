Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1839 года НГ (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 14500000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2017.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
139530 $
Цена в валюте аукциона 13000000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF35
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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