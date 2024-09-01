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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1839 года НГ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года НГ - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года со знаком НГ. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 14500000 RUB. Торги состоялись 1 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1386 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
139530 $
Цена в валюте аукциона 13000000 RUB
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - November 23, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - December 4, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - June 1, 2018
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - March 27, 2015
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность VF35
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Империя - March 27, 2009
Продавец Империя
Дата 27 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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