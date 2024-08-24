3/4 рубля - 5 злотых 1834 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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