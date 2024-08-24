Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1834 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 85,848
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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