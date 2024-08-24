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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1834 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 85,848

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1834 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Александр - April 7, 2021
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Александр - December 18, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе COINSNET - February 2, 2019
Продавец COINSNET
Дата 2 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1834 MW на аукционе Империя - June 12, 2015
Продавец Империя
Дата 12 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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