Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1839 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 2,9 гр
- Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 59,637
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 10 грошей
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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