10 грошей 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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