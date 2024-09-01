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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 10 грошей 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 10 грошей 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 2,9 гр
  • Чистого серебра (0,0181 oz) 0,5626 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 59,637

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша 10 грошей 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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