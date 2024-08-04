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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

30 копеек - 2 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 30 копеек - 2 злотых 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 6,21 гр
  • Чистого серебра (0,1733 oz) 5,3903 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Тираж UNC 2,037,011

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 30 копеек - 2 злотых
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (288)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 30 копеек - 2 злотых 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 PCG
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Где купить?
Польша 30 копеек - 2 злотых 1839 MW на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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