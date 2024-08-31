Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1839 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,706
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1839 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Busso Peus (1)
- Heritage (3)
- iNumis (1)
- Katz (2)
- Künker (3)
- MARCINIAK (3)
- Niemczyk (4)
- Numimarket (1)
- Palombo (1)
- Rare Coins (3)
- UBS (1)
- V. GADOURY (1)
- Varesi (1)
- WCN (5)
- Александр (1)
- Знак (1)
- Империя (1)
- НИКО (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск