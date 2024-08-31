Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1839 года СПБ АЧ (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1839 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1839 года СПБ АЧ - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,706

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1839 года со знаком СПБ АЧ. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Busso Peus (1)
  • Heritage (3)
  • iNumis (1)
  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (1)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (3)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (1)
  • WCN (5)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • НИКО (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2833 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3148 $
Цена в валюте аукциона 2901 EUR
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 9, 2022
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе Знак - February 11, 2021
Продавец Знак
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ на аукционе iNumis - March 5, 2019
Продавец iNumis
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Российского правления Монеты Польши 1839 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 3 рубля - 20 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск