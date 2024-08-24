5 грошей 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 370000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.

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