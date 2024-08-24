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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 5 грошей 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 5 грошей 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,194)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 380,435

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 370000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3085 $
Цена в валюте аукциона 272222 RUB
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
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Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1839 MW на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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