Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1839 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,194)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,009 oz) 0,2813 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 380,435
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 5 грошей
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 370000 RUB. Торги состоялись 18 февраля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3085 $
Цена в валюте аукциона 272222 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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