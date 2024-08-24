1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле". Длинные лучи над головой (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля 1839 года "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" со знаком Н. CUBE F.. Длинные лучи над головой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность PROOF (3) UNC (26) AU (41) XF (28) VF (5) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (6) MS61 (6) MS60 (5) AU58 (6) AU55 (9) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (1) DETAILS (5) PL (10) Сервис PCGS (5) NGC (9) RNGA (1)

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