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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле". Длинные лучи над головой (Россия, Николай I)

Разновидность: Длинные лучи над головой

Аверс монеты - 1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" Длинные лучи над головой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" Длинные лучи над головой - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 31,11 гр
  • Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 1/2 рубля
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля 1839 года "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" со знаком Н. CUBE F.. Длинные лучи над головой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
21090 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
20828 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC PL
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 1/2 рубля 1839 "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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