Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 1/2 рубля 1839 года Н. CUBE F. "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле". Длинные лучи над головой (Россия, Николай I)
Разновидность: Длинные лучи над головой
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 31,11 гр
- Чистого серебра (0,8682 oz) 27,0035 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 1/2 рубля
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 1/2 рубля 1839 года "В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле" со знаком Н. CUBE F.. Длинные лучи над головой. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 957 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
20828 $
Цена в валюте аукциона 1900000 RUB
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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