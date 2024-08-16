Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 454,287
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе MS67 за 80000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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