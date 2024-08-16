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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/4 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 454,287

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе MS67 за 80000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе MS67 - August 25, 2022
Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе MUNZE - August 12, 2020
Продавец MUNZE
Дата 12 августа 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 1/4 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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