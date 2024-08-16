1/4 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 184 проданному на аукционе MS67 за 80000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (8) AU (7) XF (11) VF (11) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS61 (3) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (3) BN (6) Сервис RNGA (5) NGC (3)

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