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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1839 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
9850 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58 PL
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58 PL
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS60 PL
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF62
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1832-1844" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1839 "Орел 1832-1844" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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