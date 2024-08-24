Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1832-1844" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1839 года "Орел 1832-1844" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU58 PL
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF62
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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