Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
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